Рынок акций РФ во главе с «Яндексом» начал неделю с роста после санкций Запада



Рынок акций России начал неделю с роста blue chips. Данная динамика произошла вопреки новым санкциям Запада и напряженности вокруг Украины. Они не затронули «Национальный клиринговый центр» (НКЦ); индекс МосБиржи подскочил выше рубежа 3 200 пунктов во главе с акциями «Яндекса» (+5%). Однако снизились котировки бумаг компаний «Мечел», «Совкомфлот» и ПАО «Южуралзолото», на них сказались новые ограничения.

Доллар к 18.50 мск просел до 92,25 рубля (-0,6 рубля к уровню закрытия четверга).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3213,17 пункта (+2,3%), индекс РТС — 1097,4 пункта (+3,1%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 4%. Сегодня утром сообщалось, что акции Мосбиржи выросли на 4,8% благодаря тому, что НКЦ не был включен в санкционные списки, а также вследствие публикации финансовой отчетности по МСФО.

Разиль Самигуллин