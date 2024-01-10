В новогодние праздники экспорт зерна из России превысил 1,5 млн тонн

В период с 1 по 9 января 2023 года Россия, несмотря на сложные погодные условия в некоторых регионах, включая порты отгрузки, сохранила высокие темпы экспорта зерна. По данным Россельхознадзора, за это время было отгружено 1,5 миллиона тонн зерновой продукции, что на 155 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В 2023 году выросли поставки зерна в такие дружественные страны, как Китай, Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш и Тунис, а еще в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Киргизию, Казахстан и Белоруссию. Российское зерно начало поступать на новые рынки в странах Африки, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Основные экспортные культуры России — пшеница, ячмень и кукуруза. В прошлом году отечественная продукция отправлялась более чем в 100 стран мира.

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Маргарита Головатенко