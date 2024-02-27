Банк России сообщает о двукратном снижении мисселинга в банках

Согласно данным Банка России, в 2023 году в офисах банков почти в два раза сократилось предложение одних финансовых продуктов вместо других. Это стало возможным благодаря надзорным мероприятиям, проведенным регулятором.

Для выявления практики информирования клиентов сотрудниками Банка России было проведено 265 проверок в 25 офисах кредитных организаций и 120 контрольных закупок. В результате проверок было выявлено, что клиентам не разъясняли особенности и риски инвестиционных продуктов, которые предлагались вместо вкладов. Кроме того, людям не сообщали об отсутствии гарантий получения доходности. В некоторых случаях банки предлагали комбинированные и структурные продукты, предназначенные только для квалифицированных инвесторов.

По итогам проверок составлены протоколы и направлены предписания об уплате штрафов, а также выданы предписания об устранении нарушений. Многие банки и некредитные финансовые организации приняли меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Например, была организована работа по обучению сотрудников, скорректированы скрипты продаж, треть банков провели внутренние контрольные закупки, одна страховая организация сообщила о разрыве взаимоотношений с банком-агентом. Ранее банк России в 2023 году получил от потребителей финансовых услуг 325,3 тысячи жалоб, что на 7,7% меньше, чем в 2022 году.

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Разиль Самигуллин