Количество жалоб на мисселинг в 2023 году сократилось вдвое

Банк России в 2023 году получил от потребителей финансовых услуг 325,3 тысячи жалоб, что на 7,7% меньше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба регулятора.



На мисселинг стали жаловаться в два раза реже, количество обращений сократилось с 4,6 тысячи до 2,3 тысячи. Уменьшилось число некорректных продаж под видом вкладов инвестиционных продуктов, полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни — на 47,8% и 42,6% соответственно.

Также ЦБ отмечает снижение жалоб на:

страховщиков — на 19,3%;

микрофинансовые организации — на 3%;

банки — 5,7%.

Общее количество жалоб в адрес участников рынка ценных бумаг уменьшилось в 3,3 раза также за счет снижения санкционных жалоб.

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Маргарита Головатенко