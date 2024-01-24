В Татарстане в 2023 году из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов произошло 429 ДТП

В Татарстане активно применяются камеры фотовидеофиксации, которые отслеживают нарушения правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Если водитель не пропускает пешехода, он может получить штраф в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, сообщает ГИБДД республики.



С момента внедрения системы уже более 400 водителей привлекли к ответственности за такое нарушение. Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и уважительными к пешеходам, так как игнорирование правил может привести к серьезным последствиям, включая ДТП, гибель и ранение людей.

Согласно статистике, в 2023 году в республике из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов произошло 429 ДТП, в которых 18 человек погибли и 425 пострадали.

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Маргарита Головатенко