В Татарстане за 2023 год по причине выезда на встречную полосу погибло 6 человек

В Казани проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса», нацеленное на предотвращение ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения.

За двенадцать месяцев 2023 года в Казани зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на встречную полосу движения в нарушение правил дорожного движения. В этих авариях шесть человек погибли и 71 получил ранения, сообщает ГИБДД.



Мероприятие «Встречная полоса», которое продлится с 22 по 31 января, направлено на профилактику и пресечение административных нарушений, связанных с выездом на встречку. Водители должны помнить о правилах обгона и соблюдать их.

За нарушение правил обгона предусмотрены административные штрафы до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение может повлечь лишение прав на год. В случае особо серьезных нарушений водителю грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

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