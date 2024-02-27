На благоустройство дворов Нижнекамска в 2023 году выделили 23 млн рублей

На благоустройство дворов Нижнекамска в прошлом году было выделено 23 млн рублей, об этом заявил мэр города Рамиль Муллин. Также градоначальник рассказал об проекте «Баки урманче», который был профинансирован на 77 млн рублей.

Мэр Нижнекамска рассказал, что проекты, которые были организованы в городе изменили его. Отдельно он обратил внимание на проект «Баки урманче», который ранее был парковкой. Градоначальник вспомнил изначальную идею архитектуры города, которая заключалась в том, что все микрорайоны должны были быть связаны между собой общественными пространствами. Однако, в 90-е годы большинство мест было занято парковками и торговыми центрами.

Рамиль Муллин объяснил, что были проведены работы от улицы Мира до улицы Химика, чтобы впоследствии там появился парк «Баки урманче». Также были отремонтированы две дороги возле будущего общественного места. Он добавил, что также была отремонтирована гимназия на 1,5 тысячи детей.

Градоначальник, также рассказал о бульваре 27 микрорайона, на который было потрачено 74,8 млн рублей. На объекте работы будут проводиться в два этапа, в конце он соединится с ближайшим ТЦ. Мэр города резюмировал, что город возвращается к тому состоянию каким его и задумывали архитекторы.

В конце Рамиль Муллин поделился с идеями, которые планируется осуществить в будущем. А именно создание зеленого кольца вокруг города, которые плавно впустят природу в город, а это в свою очередь добавят Нижнекамску красоты, удобства и инвестиции. Ранее Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на еженедельном совещании официально представил нового прокурора города Айрата Галимарданова.

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Разиль Самигуллин