Мэр Нижнекамска представил нового прокурора города

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на еженедельном совещании официально представил нового прокурора города Айрата Галимарданова. Его назначили на должность еще в конце декабря.

— Айрат Фаритович, вам успехов. Не смогли сразу вас представить, была учеба. Поэтому хочется пожелать успехов, чтобы ваша работа во имя обеспечения законодательства Российской Федерации, Республики Татарстан была значимой. Очень много вопросов у населения. Успехов вам в этом достаточно сложном и очень важном направлении работы, — обратился мэр к новому прокурору.

Свою карьеру в надзорном ведомстве Айрат Галимарданов начинал в 1998 году в качестве следователя Набережночелнинской прокуратуры. На протяжении 8,5 года он работал прокурором Менделеевского района Татарстана. Последние девять лет он занимал аналогичную должность в Тукаевском районе Татарстана.



скриншот realnoevremya.ru скриншот realnoevremya.ru

Айрат Галимарданов заменил на посту Ольгу Купову. Она возглавила прокуратуру Нижнекамска после смерти Фалиха Мустакимова. Свой пост Купова покинула в октябре этого года.

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