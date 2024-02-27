На благоустройство Альметьевска с 2015 по 2023 год было потрачено 1,2 млрд рублей

На благоустройство Альметьевска с 2015 по 2023 год в рамках программы благоустройства было потрачено 1,2 млрд рублей. Об этом заявил глава города Тимур Нагуманов. Он добавил, что за это время сделано несколько проектов. В течение двух лет центральная улица была превращена в современный бульвар. Также было создано озеро, на данный момент ведутся работы по его облагораживанию.

Тимур Нагуманов отметил, что благоустройство центрального бульвара длилось в 3 этапа. Также он отметил, что в этом году новым проектом является создание кампуса высшей школы нефти. В том числе был разработан проект по реконструкции Комсомольского парка. Немалое внимание администрация города уделила местному озеру, а именно его доступности. На это было выделено 100 млн рублей. Также в планах властей заняться благоустройством городского водохранилища, уже в этом году будет возможность отдохнуть на новой территории. Проект сделан на деньги гранта, который составил 6 млн рублей.

Также мэр города отметил, что на протяжении двух лет реализовывался проект бульвара западных ворот. В настоящее время там находится инженерный лицей, как раз именно вокруг него появилось новое общественное пространство. Данное место объединило жилые дома, в данный момент это место активно озеленяют.

В том числе градоначальник поделился с планами на 2024 год. В этом году власти планируют постройку большого общественного пространства с площадкой «дог френдли». На данный проект планируется финансирование в размере около 40 млн рублей. Данная идея запланирована не только как территория дрессировки собак, но и как место в котором жителей научат дружить с животными и не бояться их. Однако эти соседствующие территории будут разделены.

Ранее в Альметьевске завершилось строительство специализированного приемно-диагностического отделения с инфекционными боксами двойного назначения. Это отделение входит в состав ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница». Об этом заявила инспекция госстройнадзора.

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Разиль Самигуллин