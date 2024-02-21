В Альметьевске построили больницу с инфекционными боксами

В Альметьевске завершилось строительство специализированного приемно-диагностического отделения с инфекционными боксами двойного назначения. Это отделение входит в состав ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница». Об этом заявила инспекция госстройнадзора.

Строительство началось в июле 2022 года. Трехэтажное здание больницы имеет площадь около 3496 кв. м. На первом этаже располагается приемно-диагностическое отделение, на втором этаже — реанимационный блок, а на третьем этаже — операционный блок. Вчера, 20 февраля, в Минздраве РТ рассказали о планах по строительству детской городской больницы в Казани.



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Разиль Самигуллин