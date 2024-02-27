За 9 лет в Татарстане благоустроено 398 территорий на общую сумму в 24 млрд рублей

Первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов рассказал о статистике к юбилейному году действия программы по благоустройству общественных пространств в республике.

Алексей Фролов рассказал, что за прошедшие 9 лет благоустроено 398 территорий, для реализации этих проектов было суммарно потрачено 24 млрд рублей. Он отметил, что большинство выделенных средств было взято из госбюджета республики.

Замминистра добавил, что на примере опыта Москвы было создано два направления работы: поддержка районов республики и помощь историческим поселениям. Для воплощения в жизнь 42 проектов за 6 лет понадобилось почти 3 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в течение последних лет в разных районах Татарстана отреставрировали 245 общественных пространств.

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Разиль Самигуллин