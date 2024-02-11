За последние годы в Татарстане было благоустроено 245 общественных пространств

В течение последних лет в разных районах Татарстана отреставрировали 245 общественных пространств. Редакция ГТРК «Татарстан» рассказала о том, как в регионе изменилась городская среда.

— Вектор развития в изменении городской среды заложил лично президент России, который побывал в одном из благоустроенных домов культуры в 2019 году — ЦКС «Московский» и провел подробное совещание по благоустройству городской среды. С парка, находящегося рядом с этим центром культуры, и начиналась большая реконструкция Казани, — сообщила корреспондент Майя Швецова.

Например, парк им. Урицкого кардинально преобразился за последние несколько лет. На его территории проложили новые дорожки, заново смонтировали мосты, заменили системы освещения и берегоукрепления, построили детскую площадку.

При этом под программу благоустройства попали и небольшие города Татарстана. Так, в Мамадыше построили несколько общественных пространств. Одна из улиц превратилась в музей скульптур под открытым небом. В городе были достроены набережная и сквер «Яшьлек», а также идет последний этап строительства парка экстремальных и зимних видов спорта.





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Галия Гарифуллина