Пользователи из Казани сообщают о проблемах с доступом к Telegram через мобильный интернет

Пользователи из Казани сообщают о проблемах с доступом к Telegram через мобильный интернет. Известно, что при входе в приложение фиксируется долгое соединение. Также о неполадках приложения сообщают в Москве и Санкт-Петербурге.

Сбой наблюдался также в промежуток с 9 до 12 часов, однако он был незначительным, но уже после полудня о плохом функционировании приложения сообщало все больше людей.

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Разиль Самигуллин