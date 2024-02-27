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Пользователи из Казани сообщают о проблемах с доступом к Telegram через мобильный интернет

12:45, 27.02.2024
Пользователи из Казани сообщают о проблемах с доступом к Telegram через мобильный интернет
Фото: realnoevremya.ru

Пользователи из Казани сообщают о проблемах с доступом к Telegram через мобильный интернет. Известно, что при входе в приложение фиксируется долгое соединение. Также о неполадках приложения сообщают в Москве и Санкт-Петербурге.

Сбой наблюдался также в промежуток с 9 до 12 часов, однако он был незначительным, но уже после полудня о плохом функционировании приложения сообщало все больше людей.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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