Страховку по длинным вкладам в России могут увеличить до 2,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Центробанк России рассматривает возможность двукратного увеличения суммы страхового возмещения по длинным вкладам до 2,8 млн рублей. Планы озвучила зампред ЦБ Ольга Полякова:

— Цель нашей инициативы — повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики. Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3—5 лет) рублевым вкладам, — сказала она в интервью «Интерфаксу».

Она уточнила, что отчисления банков в фонд страхования вкладов по этим вкладам будут ниже. Это позволит предложить вкладчику более выгодные условия.

Сейчас возмещение по банковским вкладам составляет 100% утраченной суммы, но не более 1,4 млн рублей по всем счетам. Если вкладчик имеет несколько депозитов, то компенсация выплачивается пропорционально их размеру.

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