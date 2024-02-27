Полякова, Шлейхер и Белевцев готовятся к Евразийскому Кубку по прыжкам в воду

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Прыгуны в воду, представляющие СК «Синтез», продолжают активную подготовку к значимым стартам нового спортивного сезона. Одним из них безусловно станет Евразийский Кубок.

Турнир пройдет в Екатеринбурге с 14 по 18 марта. По словам Марии Поляковой, конкуренция за медали будет серьезной: в турнире примут участие сильнейшие спортсмены страны.

— До 2 марта мы все будем тренироваться в Казани, на базе Дворца водных видов спорта, — рассказывает спортсменка СК «Синтез». — Затем Никита Шлейхер и Александр Белевцев отправятся в Подмосковье, на базу Минспорта России «Озеро Круглое», а я продолжу подготовку к соревнованиям дома. Выступать планируем в своих привычных дисциплинах, а цели и задачи будут у нас, как всегда, самые высокие!



Напомним, первый старт сезона заводчане провели очень успешно, завоевали 6 наград. Абсолютным победителем Кубка России в Саратове стал Никита Шлейхер, выигравший две золотые и одну серебряную медали. В активе Александра Белевцева — серебро, у Марии Поляковой — серебро и бронза.

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