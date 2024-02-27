Посол ЮАР в России перечислил страны, которые могут стать членами БРИКС в Казани

Посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявил, что на саммите БРИКС в Казани к объединению присоединятся новые государства. Его слова передает ТАСС.

— В Казани, разумеется, к объединению присоединятся новые члены. 25 стран заявили о намерении присоединиться к БРИКС, — сказал собеседник.

Дипломат напомнил, что на саммите БРИКС в ЮАР на членство номинировали шесть стран при условии, что из 23 государств рассматривались лишь 12. Еще 11 стран ждут решения своей судьбы после саммита в Казани.

— В Казани будут объявлены новые члены, особенно из того блока стран, которые уже подали заявку — в нем есть, например, Алжир, Белоруссия, Пакистан и многие другие. Так что в Казани будет расширение, но все равно не будет возможности принять оставшиеся страны. Нет, это должно происходить постепенно, — добавил он.

Напомним, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани. Мероприятие планируют организовать в октябре этого года.

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