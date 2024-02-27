Сегодня в Казани до -5 градусов

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 27 февраля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республике прогнозируется от -3 до -5 градусов. Ветер юго-западный 5—10 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -2 до -7 градусов. На дорогах будет скользко.

На этой неделе в регионе потеплеет до плюсовой температуры. По прогнозам синоптиков, такую погоду стоит ждать 1 и 2 марта.

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