Проект разгрузки Мамадышского тракта проходит экспертизу

Зимой выезд из дома на работу для жителей ЖК «Весна» стал настоящим испытанием из-за больших пробок. Аналогичная ситуация наблюдалась и на Мамадышском тракте. Именно тогда обильные снегопады в Казани показали, что проблему массовых пробок нужно решать быстрее.

Жители отмечают, что даже если заранее выезжать с работы все равно сохраняется шанс попасть в пробку на 40 минут. Также водители добавили, что дорожная сеть нуждается в обновлении, поскольку уже у каждой семьи есть как минимум одна машина.

Также проблема обретает новый виток из-за того, что пригороды Казани активно застраиваются, и ранее построенные дороги просто не могут обслуживать большое количество машин. В мэрии Казани отметили, что каждый день через Мамадышский тракт в час пик проезжает на 400 машин больше, чем рассчитанная пропускная способность дороги. Сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Власти города сообщили, что они знают о проблемах пробок. Однако в один миг их решить невозможно. В мэрии добавили, что решения данной ситуации уже разрабатываются, проекты проходят экспертизу. Также стало известно, что уже в разработке находятся проекты по открытию новой дороги рядом с улицей Космонавтов и трех развязок на Мамадышском тракте.

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Разиль Самигуллин