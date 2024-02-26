Стоимость биткоина превысила отметку в $53 тысячи
Стоимость биткоина превысила отметку в $53 тысячи. Рост произошел впервые с 3 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
Ранее, 25 февраля, биткоин вернулся к значениям конца предыдущей недели. Его цена (BTC) составила $51,7 тысячи. Аналитики оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие 7 дней.
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