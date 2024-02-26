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Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $53 тысячи

19:33, 26.02.2024

Стоимость биткоина превысила отметку в $53 тысячи. Рост произошел впервые с 3 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Ранее, 25 февраля, биткоин вернулся к значениям конца предыдущей недели. Его цена (BTC) составила $51,7 тысячи. Аналитики оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие 7 дней.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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