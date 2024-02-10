Венгерский парламент прокомментировал отставку президента и экс-министра
Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш заявил, что считает решения президента Венгрии Каталин Новак об отсавке и экс-главы минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий ответственными.
— Каталин Новак и Юдит Варга приняли ответственное решение, которое мы уважаем. Мы благодарны им за их предыдущую работу и благодарим их за то, что они сегодня также учитывают интересы общества, — написал Кочиш в социальной сети Facebook*.
Напомним, 10 февраля президент Венгрии Каталин Новак объявила, что подаст в отставку. Свое решение она объяснила тем, что в апреле 2023 года «совершила ошибку», помиловав человека, замешанного в педофилии.
— Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики, — сообщила Новак в эфире телеканала М1.
Вскоре после этого об уходе из политике объявила экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга. Она возглавляла писок правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на предстоящих выборах в Европарламент.
— Я беру на себя политическую ответственность за подготовку решения президента. Я ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент, — заявила она.
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