Венгерский парламент прокомментировал отставку президента и экс-министра

Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш заявил, что считает решения президента Венгрии Каталин Новак об отсавке и экс-главы минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий ответственными.

— Каталин Новак и Юдит Варга приняли ответственное решение, которое мы уважаем. Мы благодарны им за их предыдущую работу и благодарим их за то, что они сегодня также учитывают интересы общества, — написал Кочиш в социальной сети Facebook*.

Напомним, 10 февраля президент Венгрии Каталин Новак объявила, что подаст в отставку. Свое решение она объяснила тем, что в апреле 2023 года «совершила ошибку», помиловав человека, замешанного в педофилии.

— Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики, — сообщила Новак в эфире телеканала М1.



Вскоре после этого об уходе из политике объявила экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга. Она возглавляла писок правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на предстоящих выборах в Европарламент.

— Я беру на себя политическую ответственность за подготовку решения президента. Я ухожу из общественной жизни, отказываюсь от своего мандата депутата парламента и лидера списка на выборах в Европарламент, — заявила она.

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Галия Гарифуллина