США передадут Украине устаревшие танки Abrams

США решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии. Об этом заявили в Пентагоне.

Как рассказал пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, вместо танков Abrams M1A2 Украина получит модификацию M1A1. По его словам, это ускорит процесс поставки бронетехники.

— Министерство обороны США в тесном сотрудничестве с Украиной приняло решение предоставить вариант танка Abrams М1А1, что позволит значительно ускорить сроки поставок и доставить эту важную технику на Украину к осени этого года, — заявил он.

Фото: commons.wikimedia.org

В конце января в Пентагоне сообщили, что обещанного Украине 31 танка Abrams пока нет в наличии. Их нужно будет закупить у производителей. Также в Белом доме заявили, что на поставку танков Abrams на Украину и обучение бойцов ВСУ работе с техникой уйдет «много месяцев».

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Айрат Назипов