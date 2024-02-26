Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья музыканта

Сын Бари Алибасова рассказал в беседе с RT о состоянии здоровья композитора. Он объяснил, что отец находится в реанимации Боткинской больницы. Также известно, что, возможно, ближе к вечеру его можно будет навестить.

Также сын артиста ответил на сообщения о том, что у музыканта инсульт. Собеседник отметил, что на данный момент информации о точном диагнозе нет. Бари Алибасов-младший резюмировал, что его отец разговаривает и все понимает.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин