Московский скульптор рассказал о своем участии на СВО

Иван Шавыкин — многодетный москвич, который был мобилизован осенью 2022 года. Во время отпусков скульптор создавал серию керамических работ, которые посвящены будням участников спецоперации. Иван рассказал об участии в СВО и о своих сослуживцах. Полное интервью можно прочитать в RT.

Собеседник отметил, что каждую ночь с сослуживцами слышал взрывы и каждый раз представлял, каково быть на передовой линии. Он добавил, что приезжали «Грады», которые отрабатывали огонь по силам противника, а он с товарищами был на второй позиции. Однако, как рассказал Иван, разобрать, где попадания российских войск, а где украинских, невозможно было. Затем скульптор показал расписанный керамический диск, по началу кажется, что там изображен боец, однако собеседник уточнил, что это зарево от разрывающихся снарядов.

Иван показал работы, которые выполнил в прошлом отпуске, и сразу же добавил, что теперь он бы их украсил совершенно по другому. На соседнем столе с работами скульптора находится четыре медали с изображением сцен боевых будней.

— Тут снайпер, тут пехотинец, на блиндаже выбиты позывные моих товарищей, которые сейчас там воюют, — перечисляет он. — Здесь с коптера снят танк, и на следах его гусениц — стихи Проханова. А это реверс медалей, еще не законченная работа. Возможно, в этот отпуск успею ее завершить, — объяснил Иван.

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Разиль Самигуллин