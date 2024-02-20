«На конкурс попала случайно»: жительница Казани представит Россию на конкурсе «Мисс Европа»

Жительница Казани Роза Гадиева представит Россию на конкурсе «Мисс Европа — 2024». Международный конкурс красоты проходит с 15 по 25 февраля в арабской республике Ливан. На конкурс девушка попала случайно, узнав от подруги об отборочном туре в Москве. Важным условием было наличие титулов в своем городе и высокий рост. Заняв первое место в отборочном конкурсе, девушка получила главный приз — поездку на «Мисс Европа».

— На конкурс попала случайно. Сидела в кафе с подругой и говорила ей о том, как мечтаю попасть на зарубежный конкурс. И вдруг от нее узнала про отборочный тур в Москве на «Мисс Европа». В этот же день села в самолет и улетела на конкурс. Важным условием были высокий рост, титулы в своем городе, хотя организаторы сперва ответили, что отборочный тур идет уже два дня, я все равно прилетела и заняла первое место, где главным призом стала поездка на «Мисс Европа». Сейчас я в Бейруте, в Ливане, представляю Россию, — рассказала Гадиева.

Для российской участницы конкурс красоты — это в первую очередь красота души, интеллигентность и умение заявить о себе. Девушка признается, что в женском коллективе на конкурсе непросто, но встречаются и добрые соперницы. Гадиева уверена в своих силах и мечтает о победе.

— 24 февраля состоится финал всемирно известного и исторического конкурса «Мисс Европа», где я представлю нашу страну Россию. Верю в свою победу , хоть и очень не просто в женском коллективе на конкурсе. Но здесь встречаются и добрые девушки. Для меня конкурс красоты — это в первую очередь красота души, интеллигентность и умение заявить о себе, — поделилась Роза Гадиева.

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Анна Уржумова