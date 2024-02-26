В Госдуму РФ внесли законопроект об уплате половины штрафа за неоплату парковки

В целях улучшения материального положения лиц, нарушивших закон об оплате парковки, в Госдуму РФ внесли на рассмотрение законопроект о внесении изменений в статью 32.2 КоАП РФ.

Согласно законопроекту, планируется внести изменения в часть 1.3 статьи 32.2 КоАП. В соответствии с ними, административный штраф за неоплату парковки может быть уплачен в размере половины от суммы, если его внести в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

На данный момент законами субъектов Российской Федерации за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке устанавливаются административные штрафы в размере, который может оказаться непосильным для многих водителей. Например, по статье 3.16 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 2 500 рублей.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит улучшить материальное положение лиц, совершивших административное правонарушение, предусмотренное законами субъектов РФ за неоплату размещения транспортного средства на городской парковке.





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Анна Уржумова