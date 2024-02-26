Казанцам рассказали о решении проблемы с пробками на Мамадышском тракте, все проекты проходят проверку

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Жителям столицы Татарстана рассказали о решении проблемы с пробками на Мамадышском тракте. Отмечается, что разработаны проекты нескольких дорог и трех развязок. В настоящее время проект проходит экспертизу.

На данный момент для решения проблемы пробок на Мамадышском тракте составлено несколько решений проблемы. Кроме того, разработаны проекты строительства дорог от ул. П. Лумумбы до ул. Аграрной и по ул. Н. Рахлина, проектируются дороги в жилом массиве «Семейный», в переулке Дорожном и на улице Зирекле. На иллюстрациях отмечены места разворотов и новая дорога, которая должна разгрузить дороги от пробок.

Ранее Исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории строительства 3-й разворотной петли на Мамадышском тракте. Линейный объект расположится в Советском районе города.

Разиль Самигуллин