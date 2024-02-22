Московская биржа исключит депозитарные расписки QIWI из индексов с 27 февраля

Депозитарные расписки QIWI PLC (торговый код: QIWI, ISIN: US74735M1080) будут исключены из состава индексов акций Московской биржи с 27 февраля. Об этом информирует торговая площадка.

— Расписки QIWI исключаются из основных индексов биржи — Индекса МосБиржи и Индекса РТС, а также из Индекса МосБиржи — активное управление, Индекса МосБиржи широкого рынка, Индекса РТС широкого рынка, Индекса МосБиржи финансов, Индекса РТС финансов, Индекса МосБиржи средней и малой капитализации, Индекса РТС средней и малой капитализации, Индекса МосБиржи инноваций, — говорится в сообщении

С 29 января 2023 года депозитарные расписки QIWI PLC были переведены в третий уровень листинга Московской биржи. 21 февраля 2023 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Киви Банк». Регулятор принял это решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи по распискам Qiwi. Речь шла о выпуске 001Р-02.



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