Новым прокурором Нижнекамска стал Айрат Галимарданов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Айрат Галимарданов стал новым прокурором Нижнекамска. Приказ о его назначении уже подписан, пишет Chelny-biz.ru.

Свою карьеру в надзорном ведомстве Айрат Галимарданов начинал в 1998 году в качестве следователя Набережночелнинской прокуратуры. На протяжении 8,5 года он работал прокурором Менделеевского района Татарстана. В последние девять лет он занимал аналогичную должность в Тукаевском районе Татарстана.

По информации издания, в прокуратуре Тукаевского района обязанности Галимарданова пока исполняет Ильдар Рамазанов, который недавно получил должность заместителя главы надзорного ведомства.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Айрат Галимарданов заменил на посту Ольгу Купову. Она возглавила прокуратуру Нижнекамска после смерти Фалиха Мустакимова. Свой пост Купова покинула в октябре этого года.



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