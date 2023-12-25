Новым прокурором Нижнекамска стал Айрат Галимарданов
Айрат Галимарданов стал новым прокурором Нижнекамска. Приказ о его назначении уже подписан, пишет Chelny-biz.ru.
Свою карьеру в надзорном ведомстве Айрат Галимарданов начинал в 1998 году в качестве следователя Набережночелнинской прокуратуры. На протяжении 8,5 года он работал прокурором Менделеевского района Татарстана. В последние девять лет он занимал аналогичную должность в Тукаевском районе Татарстана.
По информации издания, в прокуратуре Тукаевского района обязанности Галимарданова пока исполняет Ильдар Рамазанов, который недавно получил должность заместителя главы надзорного ведомства.
Айрат Галимарданов заменил на посту Ольгу Купову. Она возглавила прокуратуру Нижнекамска после смерти Фалиха Мустакимова. Свой пост Купова покинула в октябре этого года.
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