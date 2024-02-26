Стройке «Тюбетей Tower» в Тетюшском районе исполнилось 5 лет

Стройке башни в виде огромной тюбетейки исполнилось 5 лет. Ранее, в 2019 году, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что в Казани возле стадиона «Казань Арена» может появиться башня «Тюбетей Tower».

Впоследствии проект перенесли сначала в Верхнеуслонский, а затем в Тетюшский район.

Ранее редакция «Реального времени» подробно изучила стройку в Тетюшском районе. Смотровая башня в 6 раз короче, но благодаря расположению на горе Вшиха откроет прекрасный обзор на Волгу и старинный город.

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Разиль Самигуллин