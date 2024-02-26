Раис Татарстана поздравил президента Турции с юбилеем

Раис Татарстана Рустам Минниханов написал письмо Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором поздравил того с юбилеем.

— Примите мои самые теплые поздравления, пожелания доброго здоровья и благополучия во всем Вам и Вашим близким, — отметил Рустам Минниханов.

Раис республики добавил, что, несмотря на мировую нестабильность, Турция остается сильным государством, которое сохраняет социально-экономическую устойчивость и международное влияние. В конце письма Рустам Минниханов написал, что благодарен главе Турции за поддержку в деле наращивания широкого татарстано-турецкого взаимодействия в рамках стратегических отношений между Россией и Турцией.

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Разиль Самигуллин