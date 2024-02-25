Над Черным морем средства ПВО уничтожили 2 украинские авиационно управляемые ракеты
Около 19:00 мск над Черным морем ПВО России уничтожили 2 украинские авиационные управляемые ракеты. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
Ранее сообщалось, что 23 февраля ПВО России сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Их поразили в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики.
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