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Эксперт назвала аутоиммунные заболевания, которые могут развиться после ОРВИ

23:30, 25.02.2024

Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала изданию RT, какие аутоиммунные заболевания могут развиться после ОРВИ. По словам врача, они происходят из-за того, что иммунная система во время болезни атакует не только вирусы, но и собственные ткани организма.

Так, ОРВИ может спровоцировать развитие или обострение тиреоидита Хашимото, ревматоидного артрита или системной красной волчанки. Длительное воспаление и выраженная реакция иммунной системы могут повышать риск таких заболеваний.

Чтобы снизить вероятность их развития, врач рекомендует своевременно обращаться за медицинской помощью, соблюдать назначения врача и здоровый образ жизни.

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Разиль Самигуллин
Общество
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