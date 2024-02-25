Эксперт назвала аутоиммунные заболевания, которые могут развиться после ОРВИ

Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала изданию RT, какие аутоиммунные заболевания могут развиться после ОРВИ. По словам врача, они происходят из-за того, что иммунная система во время болезни атакует не только вирусы, но и собственные ткани организма.

Так, ОРВИ может спровоцировать развитие или обострение тиреоидита Хашимото, ревматоидного артрита или системной красной волчанки. Длительное воспаление и выраженная реакция иммунной системы могут повышать риск таких заболеваний.

Чтобы снизить вероятность их развития, врач рекомендует своевременно обращаться за медицинской помощью, соблюдать назначения врача и здоровый образ жизни.

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Разиль Самигуллин