Офис президента Шри-Ланки заявил, что не принимал решений о приостановке продления виз гражданам РФ и Украины

Кабинет министров Шри-Ланки не принимал решения о приостановке бесплатного продления виз гражданам России и Украины. Об этом заявили в офисе президента страны Ранила Викрамасингхе.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка прекращает продление долгосрочных туристических виз для граждан России. Генеральный комиссар миграционной службы Харша Илукпития заявил, что лица с такими визами должны покинуть страну до 7 марта.

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Разиль Самигуллин