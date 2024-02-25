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В селе Салмачи на улице Центральной отключили воду

18:20, 25.02.2024

В селе Салмачи на улице Центральной произошло отключение водоснабжения. По сообщению местных жителей известно, что причиной отсутствия воды стала сгоревшая проводка в пункте откачивания. Жители поселка ждут аварийную бригаду для восстановления подачи воды.

Ранее сообщалось, что владельцы домов на улице Гостеприимный Проезд поселка Салмачи, относящегося к Приволжскому району Казани, на протяжении нескольких лет не могут добиться от мэрии столицы Татарстана отвода дождевых и талых вод.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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