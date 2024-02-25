В Ханты-Мансийском автономном округе ввели штрафы за курение в общественных местах

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начнут получать штрафы за курение в общественных местах. Данную инициативу утвердили депутаты окружной думы. За курение никотиносодержащей продукции в общественных местах граждан сможет получить штраф от 500 до 1500 рублей.

Принятие законопроекта наделило правом должностные лица составлять протоколы о соответствующем нарушении, а административные комиссии органов местного самоуправления — рассматривать эти дела.

Ранее сообщалось, что наиболее частыми причинами пожаров в жилье в праздничные выходные стали неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электроприборов.

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Разиль Самигуллин