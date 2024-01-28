МЧС Татарстана: в эти выходные чаще всего пожары в жилье вспыхивали из-за курения

Наиболее частыми причинами пожаров в жилье в эти выходные стали неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электроприборов. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.

— Никогда не курите лежа в постели или сидя в кресле, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Тушите сигарету только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте окурки и спички на пол, — сказал он.

Также Андрей Родыгин рекомендовал не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не перегружать электросеть, не включать несколько мощных электроприборов в одну розетку и при выходе из дома обязательно отключать их из сети.

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Галия Гарифуллина