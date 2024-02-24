Xtreme Gaming стала чемпионом турнира по Dota 2 на «Играх будущего»

Фото: Старшинов Александр

Китайская команда Xtreme Gaming обыграла своих соотечественников из LGD и стала чемпионом в дисциплине YOTA Фиджитал MOBA на «Играх будущего» в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На финальный поединок выстроилась огромная очередь. Понаблюдать за состязанием пришли несколько сотен человек.

Призовой фонд турнира составляет $1 млн. За победу на соревнованиях Xtreme Gaming получит $350 тысяч. Также победителям вручили трофей и тюбетейки. LGD достанется $160 тысяч.

Лучшим игроком турнира признали игрока Xtreme Gaming с ником XinQ. На протяжении турнира он неоднократно вносил огромный вклад в победу своей команды.



В турнире принимали участие 16 команд, включая российские — One Move, Echpo4mak, L1ga Team. Все они вылетели еще на стадии группового этапа.

В матче за третье место китайская команда G2 Invictus Gaming одолела перуанскую команду BOOM Esports. Большой вклад в победу внесли игроки с никами NothingToSay и Monet.

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