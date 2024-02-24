Чуть меньше 300 грузовиков застряли на казахстанско-российской границе

В Западном Казахстане на границе с Россией на трассе «Самара — Шымкент» застряли порядка 280 грузовиков. Как объяснили в пресс-службе национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол», затор связан с работой пограничного пункта.

— Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост, — сказано в сообщении.

Уточняется, что на всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий.

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