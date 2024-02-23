Команда Liga Pro Team победила в первом в истории турнире по фиджитал-хоккею

В финальном мачте за звание победителя турнира по фиджитал-хоккею Liga Pro Team и Cosmos X17 схлестнули клюшки и джойстики.

Команда «Лиги» на цифровом поле уверенно обыграла своего соперника со счетом 3:0. Однако на льду они не смогли ничего противопоставить Cosmos X17 — оппонент уверенно обыграл «Лигу» с зеркальным счетом 3:0.

Судьба первого в истории кубка по фиджитал-хоккею решилась в серии послематчевых бросков. В драматическом финале победу своей команде принес форвард команды Liga Pro Team Дмитрий Мячев, забросив решающую шайбу в буллитах.



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Олег Исаков