Сегодня в рамках «Игр будущего» пройдут игры за 3-е место по Dota2 и Warface+Лазертаг
Сегодня пройдут игры за 3-е место по Dota2 и Warface+Лазертаг в рамках «Игр будущего».
- С 15.30 до 19.30 в «Казань Экспо» пройдет финал и матч за 3-е место по Dota 2.
- С 18.00 до 21.00 в Академии тенниса пройдет финал и матч за третье место по Warface + Лазертаг.
После матчей за 3-е место, пройдут финалы по двум дисциплинам. Команды сразятся за 1-е и 2-е место. По Warface+Лазертаг игры будут до 2 побед, в случае ничьи команды перейдут на карту в Лазертаге.
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