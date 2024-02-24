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Сегодня в рамках «Игр будущего» пройдут игры за 3-е место по Dota2 и Warface+Лазертаг

12:26, 24.02.2024

Сегодня пройдут игры за 3-е место по Dota2 и Warface+Лазертаг в рамках «Игр будущего».

  • С 15.30 до 19.30 в «Казань Экспо» пройдет финал и матч за 3-е место по Dota 2.
  • С 18.00 до 21.00 в Академии тенниса пройдет финал и матч за третье место по Warface + Лазертаг.

После матчей за 3-е место, пройдут финалы по двум дисциплинам. Команды сразятся за 1-е и 2-е место. По Warface+Лазертаг игры будут до 2 побед, в случае ничьи команды перейдут на карту в Лазертаге.

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Нафиса Миннехузина
СпортКиберспортОбщество Татарстан
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