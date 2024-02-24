В Казани в связи с проведением матчей «Ак Барса» ограничат движение и парковку
В столице Татарстана в дни подготовки и проведения матчей хоккейного клуба «Ак Барс» будет ограничено движение и парковка транспорта.
Так, с 8:00 до 23:00 24 и 26 февраля будет закрыт участок улицы Коротченко от безымянного проезда до улицы Ташаяк.
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