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В Казани в связи с проведением матчей «Ак Барса» ограничат движение и парковку

09:46, 24.02.2024

В столице Татарстана в дни подготовки и проведения матчей хоккейного клуба «Ак Барс» будет ограничено движение и парковка транспорта.

Так, с 8:00 до 23:00 24 и 26 февраля будет закрыт участок улицы Коротченко от безымянного проезда до улицы Ташаяк.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоАвто Татарстан
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