Сегодня в Казани до -13 градусов
В субботу, 24 февраля, в Казани ожидается облачная погода, без осадков.
Днем в столице республики прогнозируется от -7 до -13 градусов. Ветер восточный 1 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -10 до -21 градусов. На дорогах будет гололедица.
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