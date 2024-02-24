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Сегодня в Казани до -13 градусов

06:57, 24.02.2024
Сегодня в Казани до -13 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 24 февраля, в Казани ожидается облачная погода, без осадков.

Днем в столице республики прогнозируется от -7 до -13 градусов. Ветер восточный 1 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -10 до -21 градусов. На дорогах будет гололедица.

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Нафиса Миннехузина
Татарстан
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