В Саранске арестована директор самарской фирмы по делу о мошенничестве с контрактом

В Саранске арестована директор самарской фирмы, подозреваемая в мошенничестве с контрактом на 950 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Директор АНО «Право» из Самары стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. По предварительным данным, в 2020 году она заключила договор с Фондом поддержки предпринимательства Республики Мордовия на обучение бизнесменов.

За курсы, которые должны были пройти и получить дипломы государственного образца 50 предпринимателей, заплатили 950 тысяч рублей. Однако обучение прошли всего 22 человека, а отработала компания меньше половины стоимости контракта.

«На основании собранных УФСБ материалов Следственным Управлением МВД по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ленинским районным судом г. Саранска обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в УФСБ по РМ.

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Разиль Самигуллин