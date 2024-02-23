В 2024 году в Мордовии отремонтируют шесть школ

В 2024 году в Мордовии планируют отремонтировать шесть школ. Об этом сообщают «Известия Мордовии». Отмечается, что в разработке дизайн-проектов учебных заведений участвуют педагоги, дети и их родители.

В список капитального ремонта попали объекты, построенные в 70—80-х годах. В их число входят Кемлянская, Ичалковская, Новотроицкая школы, а также Атяшевская поселковая школа №1 и школа №24 в Саранске. Капремонт ждет и Старошайговскую среднюю школу, построенную в 1932 году.

Ранее сообщалось, что в этом году в Казани планируют обновить четыре школьные столовые и два спортзала в Кировском и Московском районах города.

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Разиль Самигуллин