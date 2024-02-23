Новичок «Рубина» Лука Биелович объяснил решение перейти в казанский клуб

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Новый игрок «Рубина» Лука Биелович объяснил решение перебраться из сербского города Суботица в Казань. По его словам, клуб из столицы Татарстана имеет статус.

— В команде много сербских игроков. Но важен и статус клуба: когда тебя приглашают в такую команду, как «Рубин», то ты не можешь отказаться от этой возможности. Поэтому переход сюда был бы возможен, даже если бы в команде не было других игроков из Сербии, — сказал футболист в интервью клубному телевидению.

Сербский легионер может сыграть на левом или правом фланге атаки, а также на позиции форварда. Своими лучшими качествами собеседник назвал скорость и контроль мяча. Лука Биелович уже обсудил с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым требования и задачи.

«Рубин» подписал с сербским футболистом арендное соглашение до конца сезона с правом выкупа. Биелович будет выступать под номером 77.

Игрок принадлежит сербскому клубу «Спартак Суботица», в составе которого отыграл 124 матча, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач. Он также сыграл один матч в футболке национальной сборной.



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