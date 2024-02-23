CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение о приостановке членства в МОК

Фото: Фатыхов Динар

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановке членства Международного олимпийского комитета. Информация опубликована на сайте суда.

— Панель арбитров CAS, рассматривавшая этот вопрос, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности, — сказано в тексте.

У сторон есть 30 дней на возможность подачи апелляции в Верховный суд Швейцарии.

МОК отстранил Олимпийский комитет России в ноябре прошлого года. Такое решение приняли после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.



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