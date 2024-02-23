Госдума рассмотрит новые поправки в Трудовой кодекс России

В Госдуме рассмотрят поправку в законодательство об особенностях обеспечения трудовых прав работников, призванных на военную службу. Об этом стало известно «Реальному времени».

В документе сообщается, что если работник призван на военную или альтернативную службу, то заключенный трудовой договор между военнообязанным и работодателем приостанавливается. Это состояние договора длится на протяжении периода прохождения работником военной или альтернативной службы. На время действия данного договора все обязанности сторон прекращаются.

Эти изменения разработаны с целью предоставления дополнительных социальных гарантий гражданам, исполняющим свой воинский долг по защите Родины. Ранее сообщалось, поправку в законодательство о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов рассмотрят в первом чтении во вторник, 20 февраля, в Госдуме.

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Разиль Самигуллин