Рустам Минниханов встретился с послом Филиппин в РФ Игорем Гарлитом Байленом

Сегодня, 23 февраля, Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Филиппин в РФ Игорем Гарлитом Байленом. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся развития сотрудничества, укрепления существующих связей в различных отраслях экономики.

Визит посла Филиппин оказался первым в истории Казани. Делегация Игоря Гарлита Байлена прибыла в столицу Татарстана для участия в турнире «Игры будущего».

Во время пребывания в Казани посол посетил Единый презентационный цент Агентства инвестиционного развития республики, а также ознакомился с инвестиционным потенциалом Татарстана. Также Игорь Гарлит Байлен отметил масштабность церемонии открытия «Игр будущего», а также присущее Татарстану национальное гостеприимство. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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Разиль Самигуллин