Больше половины читателей «Реального времени» потратили на подарки к 23 февраля меньше трех тысяч рублей

По данным опроса «Реального времени», 56% читателей нашей интернет-газеты потратили на подарки к 23 февраля меньше трех тысяч рублей.

Подарки до 5 тысяч приобрели 14% опрошенных, до 10 тысяч — 9%. Еще порядка 4% потратились на подарки до 20 тысяч рублей. Презенты, стоимость которых достигает 40 тысяч рублей, купили 2%.

Еще 14% читателей «Реального времени» выбрали вариант «Больше 100 тысяч рублей».

Продажи мужских наборов для гигиены в Татарстане выросли втрое перед 23 февраля. По данным Ozon, штучные продажи товаров в категории «мужские наборы для гигиены» выросли на 193%. Такие наборы популярны не только в Татарстане, но и в России.



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