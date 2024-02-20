Продажи мужских наборов для гигиены в Татарстане выросли втрое перед 23 февраля

Продажи мужских наборов для гигиены в Татарстане выросли втрое перед 23 февраля, о этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Ozon.

По данным Ozon, штучные продажи товаров в категории «мужские наборы для гигиены» выросли на 193%. Такие наборы популярны не только в Татарстане, но и в России.

— На маркетплейсе Ozon к середине февраля повышается спрос на традиционные варианты подарков, такие как «Электроника», «Автотовары», «Подарочные наборы уходовых средств», «Мужские наборы для гигиены». Данные товары являются популярными вариантами подарков с Ozon как в Татарстане, так и во всей России. Штучные продажи в категории «Мужские наборы для гигиены» в республике выросли на 193%, — об этом «Реальному времени» сообщили в Ozon

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Нафиса Миннехузина